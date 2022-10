Google wysyła Stadia na swój niesławny cmentarz anulowanych usług

Zdjęcie: Google

Firma wstrzymała już wszystkie transakcje powiązane ze Stadia w swoim sklepie i przygotowuje pełne zwroty za większość zakupów związanych z zamykaną usługą. Każdy, kto kupił poprzez sklep Google sprzęt Stadia, jak kontroler lub pakiet Stadia Chromecast, powinien otrzymać zwrot pieniędzy do 18 stycznia. Niestety, pecha mają ci użytkownicy, którzy kupili produkty Stadia w sklepach detalicznych – oni nie doczekają się zwrotu kasy.

Firma zwróci również pieniądze za gry Stadia i transakcje w grze, ale już nie za abonament Stadia Pro. Obecni subskrybenci Pro mogą nadal korzystać z funkcji premium za darmo w okresie od ogłoszenia złej nowiny aż do chwili zamknięcia usługi.

https://twitter.com/UbisoftSupport/status/1575922767593078793

Z kolei jeśli kupiliście gry Ubisoftu na zamykanej platformie, jak Assassin’s Creed Valhalla czy Far Cry 6, to z powyższego tweeta wynika, że francuska korporacja stara się znaleźć sposób na przeniesienie zakupionych tytułów na PC. Io Interactive chce także pomóc graczom Hitmana w migracji na inne platformy.

Ubisoft obiecuje, że poda więcej szczegółów na temat planów migracji ze Stadia i tego, jak zamknięcie platformy wpłynie na klientów, którzy subskrybowali Stadia poprzez Ubisoft+. Zakupy prawdopodobnie przełożą się na klucze do launchera Ubisoft, ponieważ firma nie sprzedaje swoich najnowszych tytułów na Steamie.

Źródło: Stadia

Sama Stadia wystartowała w 2019 roku jako sposób na granie w wysokiej klasy gry za pośrednictwem chmury bez wydawania setek dolarów na konsolę do gier lub potężny komputer. Usługa obejmowała darmowy dostęp, subskrypcję Pro z wyborem gier oraz bibliotekę tytułów do kupienia poza subskrypcją.

Kolejną częścią Google Stadia, którą klienci chcieliby przenieść na inne platformy, jest kontroler, który obecnie działa tylko we własnym środowisku. Kontroler Stadia mógłby stanowić odpowiedni gamepad dla PC lub konsoli z odpowiednim oprogramowaniem. Niektórzy użytkownicy Reddita poprosili Google o wydanie sterownika kompatybilnego z PC, co np. Amazon zrobił dla kontrolera Luna. Inni z kolei chcą, aby Google uczyniło firmware kontrolera Stadia open-source’owym, aby oni sami lub szersza społeczność mogła go samodzielnie dostosować.

fot. Google

Niestety, Stadia nie znalazła wystarczająco dużej grupy odbiorców zainteresowanych grami, których nie musieliby uruchamiać lokalnie na konsoli lub PC. Google zamknęło studio gier first-party Stadii już w lutym 2021 roku.

Co niepokojące, niektórzy deweloperzy pracujący nad grami Stadia dowiedzieli się o decyzji Google’a o „zmianie długoterminowej strategii strumieniowania” dopiero wtedy, gdy wieść o tym rozeszła się publicznie. SFB Games przygotowywało się do wydania Tangle Tower w wersji na Stadia, gdy Google ogłosiło informację o końcu projektu. Na szczęście gra istnieje na innych platformach, ale zaprzestanie przez Google sprzedaży poprzez Stadia w zasadzie zmarnowało wszelkie zasoby, jakie SFB poświęciło na przygotowanie wersji dla usługi Google’a.

Necrosoft Games planowało odzyskać koszty rozwoju dzięki gry Hyper Gunsport w wersji na Stadia. Olde Skull oznajmiło serwisowi Axios, że może stracić pięciocyfrową kwotę z powodu rozwoju Luxor Evolved na Stadia. PixelJunk Raiders firmy Q-Games ma wyłączność na Stadia, więc może przestać istnieć po styczniu przyszłego roku, jeśli deweloper nie będzie w stanie przenieść gry na inną platformę.

Nie jest jasne, jak Google planuje zwrócić deweloperom pieniądze, które stracili na nagłym upadku Stadia. Niedopełnienie tego obowiązku może jednak skutkować licznymi pozwami sądowymi lub nawet pozwem zbiorowym.

Zdjęcie: Google

Na początku tego roku korporacja Alphabet skierowała Google Stadia w stronę oferowania usług backend cloud dla takich firm, jak Peloton, Capcom i Bungie, przy jednoczesnym utrzymaniu usługi streamingu skierowanej do klientów indywidualnych. Google będzie nadal korzystać z bazowej technologii Stadia w celu oferowania usług innym podmiotom gospodarczym po styczniu przyszłego roku, wykorzystując ją również do obsługi YouTube, Google Play i technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Jeszcze na początku sierpnia Google zaprzeczało doniesieniom, że wyłącza usługę Stadia, a także oferowało trzy miesiące za darmo dla użytkowników telewizorów LG, ale wygląda na to, że wiele może się zmienić w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

fot. LG

Tymczasem inne usługi gier w chmurze, takie jak GeForce Now firmy Nvidia i Xbox Cloud Gaming firmy Microsoft, nie wykazują oznak spowolnienia. Na przykład na początku tego roku obie usługi zapewniły obejście dla gry w Fortnite na iOS po tym, jak Apple zakazało tego tytułu w swoim sklepie z aplikacjami.