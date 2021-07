Google pozwoli błyskawicznie usunąć ostatnie 15 minut historii przeglądania

Źródło: Google

Nową funkcję bezpieczeństwa zaprojektowano z myślą o tych użytkownikach urządzeń mobilnych, którym zdarza się udostępniać telefony znajomym lub członkom rodziny bądź wyszukiwać frazy, które mogłyby wpłynąć negatywnie na profilowanie ich reklam. Kto choć raz kupił jakiś przedmiot w sieci, a potem ze wszech stron był przez kilka miesięcy zalewany jego reklamą, wie, jak takie nietrafione profilowanie może irytować.

Jako pierwsi z nowej funkcji skorzystają użytkownicy sprzętów z iOS-em, ale jeszcze w tym roku ma trafić do posiadaczy smartfonów i tabletów z Androidem na pokładzie. Do nowej funkcji dostaniemy się z poziomu głównego menu ustawień Google:

Największą zaletą takiego rozwiązania jest jego dostępność, w przeciwieństwie do ustawień czyszczenia historii w desktopowym Chromie, które zaszyto głęboko w menu oprogramowania. Co więcej komputerowa wersja przeglądarki pozwala usnąć nie mniej niż ostatnią godzinę hstorii. Jeśli ktoś chciałby usunąć tylko strony odwiedzone w ciągu ostatnich kilkunastu minut, musi ręcznie oznaczyć każdą witrynę do usunięcia.

Inżynierowie Google wprowadzili także możliwość zabezpieczenia historii za pośrednictwem hasła bądź dwustopniowej weryfikacji tożsamości. Pozwoli to zabezpieczyć nasze poufne dane przed niepowołanymi osobami.