Google Shopping Gift Guide - jakie produkty cieszą się największą popularnością przed Świętami?

Źródło: Google

Poproś informatyków odpowiedzialnych za prowadzenie największej wyszukiwarki internetowej o pomoc w wyborze prezentów dla najbliższych, a zamiast podejść do ciebie z odpowiednią dozą czułości, wykorzystają algorytmy sztucznej inteligencji, aby wskazać to, co uszczęśliwi jak największe grono odbiorców. Tak w skrócie można opisać działanie narzędzia Shopping Gift Guide udostępnionego przez amerykańską korporację.

Przewodnik od Google podchodzi do tematu prezentów świątecznych z nieco odmiennej strony, niż czyni się to zazwyczaj. Firma postanowiła zbadać obszerne zasoby sieci i wskazać, jakich produktów mieszkańcy USA najczęściej poszukiwali w ostatnich tygodniach w najróżniejszych kategoriach tematycznych.

Shopping Gift Guide nie jest klasycznym poradnikiem zakupowym, to raczej monitor bieżących trendów, gdyż znajdziemy w nim takie produkty, których zdobycie w Stanach graniczy dzisiaj z cudem, m.in. konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X czy kartę graficzną ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080.

Niestety, choć samo narzędzie wydaje się niezwykle interesujące, w Polsce nie wykorzystamy w pełni jego potencjału. Nie tylko ze względu na amerykocentryczne podejście twórców witryny. Shopping Gift Guide pozwala znaleźć interesujące nas przedmioty w okolicznych sklepach, przejrzeć godziny ich otwarcia, porównać z podobnymi i konkurencyjnymi produktami a nawet ustawić alarm cenowy. Problem tkwi w tym, że z żadnej z tych funkcji nie skorzystamy w naszym kraju. A szkoda, bo narzędzie tego typu z pewnością ułatwiłoby planowanie przedświątecznych zakupów.