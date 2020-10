Immortals: Fenyx Rising - zwiastun przedstawia fabułę. Demo tylko na Google Stadia

Ubisoft

Immortals: Fenyx Rising to nadchodząca gra Ubisoftu, która zabierze graczy do świata znanego z greckiej mitologii. Produkcja ta zaoferuje duży, otwarty świat, a rozgrywka, wedle informacji udostępnionych przez osoby, które miały już z nią styczność, łączy w sobie elementy znane z serii Assassin's Creed oraz The Legend of Zelda: Breath of the Wild. W sieci pojawiły się dwa nowe materiały wideo z tego tytułu. Pierwszy to klasyczny, fabularny zwiastun, który wprowadza w historię, drugi zapowiada zaś wersję demonstracyjną. Jest jednak jeden drobny szczegół - demo dostępne będzie wyłącznie na platformie Google Stadia, z której gracze z Polski nie mogą jeszcze korzystać.

Immortals: Fenyx Rising - premiera już 3 grudnia 2020 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch oraz Google Stadia.