Google zastrzega nazwę „Pixel Watch” dla smartwatcha znalezionego w restauracji

fot. androidcentral.com

Wygląda więc na to, że Google w siódmą rocznicę premiery Apple Watch dołączy wreszcie do smartwatchowej stawki. Jak mówi stare przysłowie, lepiej późno niż wcale. Strona 9to5Google poinformowała, że Google złożył wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego Pixel Watch. Można go sobie swobodnie obejrzeć online na stronie United States Patent and Trademark Office, choć za wiele treści to w nim nie ma. Oto całość tego, co strona Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych mówi o planach Google:

„Rejestracja znaku towarowego PIXEL WATCH™ ma na celu objęcie kategorii smartwatchów; futerałów przystosowanych do przechowywania smartwatchów; komputerów noszonych w charakterze smartwatchów; pasków do smartwatchów; opasek do smartwatchów.”

Stworzenie własnego smartwatcha marki Pixel wydaje się być sensownym krokiem ze strony Google, skoro od ośmiu lat tworzą androidowy Wear OS (obecnie wersja 3.0) dla innych producentów. Firma nie ogłosiła jednak jeszcze oficjalnie żadnego smartwatcha, który dołączyłby do jej portfolio produktów, choć sygnały o jego istnieniu pojawiały się już od jakiegoś czasu. Niedawno strona 91Mobiles pokazała pozorny render urządzenia z okrągłym ekran, podstawowym UI z zegarem i licznikiem kroków.

fot.91mobiles.com

Dziś z kolei na Android Central pojawiły się zdjęcia smartwatcha znalezionego podobno w restauracji już jakiś czas temu, ale skoro nikt się po niego nie zgłosił, zdjęcia w końcu wypłynęły do sieci. Smartwatch o kodowej nazwie Rohan ma się podobno pojawić na majowym Google I/O, być może wraz z nowym smartfonem Pixel 7. Na niektórych zdjęciach wygląda jak zegarek kieszonkowy Fileasa Fogga i dopiero w porównaniu z innymi smartwatchami widać, że jest całkiem nieduży i zgrabny. Na zdjęciach jest jak widać bez paska, oczywiście będzie miał je wymienialne i to najpewniej w wielu kolorach. Próbka zdjęć poniżej, więcej na Android Central.

fot. androidcentral.com/Reddit

Sytuacja wydaje się iść podobną drogą, jak wtedy, gdy Google postanowiło zrobić własne smartfony Pixel po wielu latach tworzenia i aktualizacji Androida dla innych firm sprzętowych. Od pierwszych modeli z 2016 roku Pixele okazały się być całkiem niezłe, więc jeśli Google osiągnie ten poziom jakości z Pixel Watch, może okazać się on niezłą alternatywą dla smartwatchów z serii Samsung Galaxy Watch. Z którymi może być spokrewniony, bo prawdopodobnie będzie działał na samsungowym procesorze Exynos, a nie powszechniejszym wśród producentów smartwatchów Snapdragonie.