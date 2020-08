Gotham Knights - fenomenalny zwiastun gry ze świata Batmana. Jest Trybunał Sów!

fot. WBIE

Po wielu miesiącach plotek, przecieków i domysłów doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Gotham Knights - nowej gry w uniwersum Batmana. Dzieło studia WB Montreal (autorów m.in. Batman: Arkham Origins) przedstawi tytułowe miasto po śmierci Mrocznego Rycerza, a do walki z przestępczością wyruszą nowi herosi - Batgirl, Red Hood, Nightwing i Robin. Cała czwórka będzie grywalna i zgodnie z oczekiwaniami, pojawi się tu również możliwość zabawy w trybie kooperacji! W pierwszym materiale wideo widzimy też Trybunał Sów - wygląda na to, że to właśnie ta grupa będzie pełnić rolę głównych antagonistów.

W trakcie DC FanDome zaprezentowano debiutancki i naprawdę efektowny zwiastun CGI, a także całkiem konkretny materiał z rozgrywki. Gameplay zawiera kilka ciekawostek - widzimy w nim, że bohaterowie będą przemieszczać się po mieście na motocyklach, a obecność punktów doświadczenia i poziomów sugeruje, że większą rolę odegra tutaj rozwój postaci. Materiał kończy się spektakularnym pojedynkiem z Mr. Freezem.

Niestety, dokładna data premiery Gotham Knights nie została ujawniona. Wiemy jedynie, że gra ma trafić na rynek w 2021 roku.