The Batman (strój), Black Adam (logo), Legion samobójców (nowi członkowie) - wyciekają materiały!

Do rozpoczęcia wirtualnego konwentu DC FanDome pozostały co prawda nieco ponad 2 godziny, jednak w ostatnich kilkunastu minutach do sieci zaczęły wyciekać materiały promocyjne poszczególnych produkcji. Prawdopodobnie najbardziej interesującymi z nich są banery zapowiadające film Legion samobójców: The Suicide Squad - widać na nich zarówno symbole postaci, jak i ich oblicza. Z grafik wynika, że zgodnie z poprzednimi spekulacjami członkiem tytułowej drużyny antybohaterów będzie King Shark, natomiast Peter Capaldi wcieli się w rolę znanego już z serialu Flash Thinkera.

Materiały oferują również pierwsze spojrzenie na postacie Peacemakera (John Cena) i Savanta (Michael Rooker). Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że Idris Elba zagra Bloodsporta, znanego ze swojego rozmiłowania w różnych dyscyplinach sportowych złoczyńcę.

Na tym jednak nie koniec. Mamy także okazję zobaczyć nowy wizerunek Roberta Pattinsona jako Batmana, a także logo produkcji Black Adam, w którym w tytułową rolę wcieli się Dwayne Johnson aka The Rock. Zobaczcie sami:

DC FanDome startuje punktualnie o godz. 19:00 polskiego czasu.