Gotham Knights naprawi błędy serii Arkham? Twórcy obiecują wiarygodny, żywy świat

WBIE

Seria Batman: Arkham uznawana jest za jedne z najlepszych produkcji z superbohaterami w historii. Pewnych błędów jednak nie uniknięto i niektórzy narzekali na to, że Mroczny Rycerz działał w wyjątkowo pustym, pozbawionym życia Gotham, choć w teorii było to wyjaśnione w całej opowieści. Z inną sytuacją mamy mieć do czynienia w przypadku nadchodzącego Gotham Knights. Tutaj twórcy już teraz zapowiadają, że miasto ma być znacznie bardziej wiarygodne i natrafimy w nim nie tylko na złoczyńców.

Serwis Comicbook.com przeprowadził rozmowę z Patrickiem Reddingiem, dyrektorem kreatywnym Gotham Knights. Ujawnił on kilka informacji na temat świata, który zwiedzimy w grze jako Red Hood, Robin, Nightwing i Batgirl.

Mieliśmy dwie główne inspiracje - sam Trybunał Sów oraz Gotham jako miasto z 350-letnią historią i wieloma ukrytymi sekretami, tajemnicami czekającymi na odkrycie. Chcieliśmy mieć Gotham City, które to dobrze odda, dlatego stworzyliśmy pięć zróżnicowanych okręgów i pomniejszych dzielnic. Historyczne wpływy oraz wpływy największych rodzin Gotham są widoczne w architekturze.

Redding dodaje również, że tym razem mamy zobaczyć także zwykłych ludzi, którzy próbują żyć w Gotham.

Chcieliśmy mieć prawdziwy ekosystem. Miasto, do którego trafiałbyś każdej nocy. Nie tylko jeden wyjątkowo paskudny wieczór, ale wiele, naprawdę wiele nocy, w których trakcie patrolujesz ulice, walczysz z przestępczością i rozwijasz się. To pozwala wprowadzić pewien rytm do gry, bo zawsze walczysz z przestępczością w nocy, a w dzień wracasz do Dzwonnicy.To oznacza, że będziemy mieć także mieszkańców, którzy żyją w tym mieście i starają się przetrwać, upewnić, że kolejnego ranka pójdą do pracy. Mamy wrogą policje, która próbuje chronić mieszkańców, ale robi to w bardzo brutalny, nie zawsze życzliwy sposób. Mamy również grupy przestępcze, w tym złoczyńców, którzy starają się wykorzystać szanse wynikające z nieobecności Batmana. To nasz ekosystem, w który chcemy wrzucić graczy i pozwolić im w nim funkcjonować.

Gotham Knights - premiera w 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X.