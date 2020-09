Twórcy Marvel's Avengers rozpoczęli już pracę nad nowym projektem

Square Enix

Na początku września na rynek trafiło Marvel's Avengers. Produkcja ta przypadła do gustu graczom i recenzentom, chociaż wiele osób krytykuje rozgrywkę sieciową, zwracając uwagę na powtarzalność i umiarkowanie atrakcyjne nagrody, które nie do końca motywują do długiej zabawy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to typowa gra-usługa, więc wiele elementów może jeszcze ulec zmianie. Twórcy ze studia Crystal Dynamics nie zamierzają jednak poświęcać czasu i mocy przerobowych wyłącznie tej produkcji - z ogłoszeń o pracę wynika, że deweloperzy rozpoczęli już pracę nad zupełnie nowym, oryginalnym projektem. Szczegóły na jego temat póki co trzymane są w tajemnicy.

Przypominamy również, że Marvel's Avengers doczeka się dodatkowych, grywalnych bohaterów, którzy udostępniani będą w nadchodzących miesiącach. Jak na razie ujawniono, że wśród nich znajdą się Hawkeye, Kate Bishop oraz Spider-Man - ten ostatni będzie postacią na wyłączność konsol PlayStation.