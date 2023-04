Gra o tron - Henry Cavill w nowym serialu? Fani wybrali dla niego rolę

fot. Netflix

W ostatnim czasie serwis Variety podał informację, że powstanie kolejny spin-off Gry o Tron. Według doniesień ma to być prequel historii, który skupi się na Aegonie I Targaryenie zwanym Aegonem Zdobywcą lub Aegonem Smokiem. Był pierwszym władcą Siedmiu Królestw i królem na Żelaznym Tronie, który zjednoczył sześć z Siedmiu Królestw Westeros. Fabuła rozgrywa się około 300 lat przed wydarzeniami z serialu.

Obecnie w siedzibie HBO trwają rozmowy na temat tego projektu, który jest na wczesnym etapie rozwoju. W planach jest film pełnometrażowy, który wprowadziłby widzów do serialu. Jeszcze nie wybrano scenarzysty, ani obsady. Ale fani Gry o Tron już mają swojego faworyta do roli Aegona Zdobywcy. Jest nim Henry Cavill.

Nie pierwszy raz widzowie łączą tego brytyjskiego aktora z tą rolą. O gwieździe Wiedźmina mówiono już w kontekście Rodu smoka, gdy w 1. sezonie wyjawiono, że Aegon I Targaryen miał wizję o inwazji białych wędrowców na Westeros. To rozpoczęło spekulacje wśród fanów, którzy chętnie zobaczyliby ją w 2. serii jako retrospekcję, gdzie mogłaby zadebiutować ta postać. Cavill nawet skomentował ten fanowski casting, mówiąc, że fajnie byłoby się pojawić w Westeros, ale nie sądzi, że znajdzie się tam dla niego miejsce. Teraz ma na to szansę, bo widzowie zaczęli swoją kampanię na Twitterze, aby obsadzić go w roli Aegona Zdobywcy.

Obecnie niespełna 40-letni aktor jest bardzo zapracowany. W najbliższych miesiącach będzie pracować nad takimi projektami jak: The Rosie Project i The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Według plotek ma wystąpić również w Highlanderze. W planach ma też Warhammer 40,000. W 2023 roku zobaczymy go w 3. sezonie Wiedźmina oraz w filmie Argylle.