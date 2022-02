Gra o tron - John Bradley o kontrowersyjnym finale serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

Gra o tron stała się prawdziwym światowym fenomenem gromadząc miliony fanów, którzy z utęsknieniem czekali na kolejne odcinki. Wobec tego oczekiwania związane z finałem produkcji były ogromne. Jednak łagodnie rzec ujmując zakończenie serialu HBO nie spotkało się z ogólnym uwielbieniem, raczej przeważały krytyczne opinie. John Bradley, który w projekcie wcielał się w postać Samwella Tarly'ego w podcaście Just for Variety wypowiedział się o finale. Stwierdził, że jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nie zadowolą wszystkich fanów. Szanse są takie, że będą mogli zadowolić jedynie ułamek z nich, od początku nie mogli wygrać tej batalii. Dla ludzi Gra o tron znaczyła zbyt wiele, aby kiedykolwiek wszyscy wielbiciele byli usatysfakcjonowani. Zaznaczył, że może rany fanów kiedyś się zagoją i może za kilka lat ludzie przewartościują to i będą mogli zobaczyć serial jako coś kompletnego.

Źródło: HBO

Gra o tron - kontrowersje

Dla przypomnienia finałowe odcinki produkcji spotkały się z krytyką, która dotyczyła między innymi śmierci Daenerys z rąk Jona, zmiany Daenerys w psychopatyczną, okrutną królową czy osoby, która ostatecznie przejęła władzę w Westeros.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.