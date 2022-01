Gra o tron - Brian Cox z Sukcesji dostał propozycję roli. Czemu odmówił?

fot. HBO

Brian Cox to jeden z najlepszych obecnie pracujących aktorów. W swojej książce Putting the Rabbit in the Hat wyjawił, że dostał propozycję roli w hicie Gra o tron. Miał zagrać króla Roberta Baratheona, którego ostatecznie zagrał Mark Addy.

Brian Cox o Grze o tron

Aktor potwierdza, że dostał propozycję roli Roberta Baratheona, ale zdecydował się odmówić. Miał dwa powody. Po pierwsze wynagrodzenie za rolę w pierwszym sezonie nie było najlepsze. Po drugie, nie podobał mu się fakt, że postać miała zostać szybko zabita.

- Gdy zaproponowano mi rolę, powiedzmy, że pieniądze nie były najlepsze. Poza tym, postać miała szybko zostać zabita, więc nie czerpałbym zysków z długoterminowej popularności serialu odnoszącego sukcesy, gdy wynagrodzenie rośnie z każdym sezonem. Dlatego zdecydowałem się odmówić i zamiast mnie Mark Addy został zaatakowany przez dzika.

Przypomnijmy, że Brian Cox ma doświadczenie w kinie kostiumowym. Widzieliśmy go w takich filmach jak Rob Roy, Braveheart - Waleczne Serce i Troja.

Chociaż aktor ma wiele znakomitych ról na koncie, mało która zdobyła takie globalne uznanie jak ta w Sukcesji. Brian Cox powróci w planowanym 4. sezonie hitu.

