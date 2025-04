Netflix nie zniszczył kin, ale je uratował? Ted Sarandos: "Wierzę, że jest to przestarzały model"

fot. Netflix

Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, uczestniczył w trakcie szczytu TIME100, podczas którego wyłoniono setkę najbardziej wpływowych osób na świecie. Gigantowi streamingu w ostatnim czasie wiele się zarzuca. Niegdyś platforma zachęcała wprost do dzielenia się hasłami do konta i w ten sposób wspierała choćby studentów. Ludzie mogli swobodnie zrzeszać się ze znajomymi w ramach jednego, wspólnego konta. Teraz jest to niemożliwe, a serwis aktywnie walczy ze zjawiskiem współdzielenia kont; do tego wprowadzono pakiety z reklamami i niejednokrotnie podwyższono cenę za korzystanie z platformy. Kontrowersje wywołały też wypowiedzi Sarandosa na temat AI. Jego zdaniem filmy będą nie tylko „50% tańsze”, ale także „10% lepsze” dzięki zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji.

Netflix jest też bezpośrednią konkurencją jeśli chodzi o rynek właścicieli kin. Wiele osób woli obecnie spędzić czas w domowym zaciszu i po dwóch tygodniach od kinowej premiery obejrzeć na swoim ekranie największe superprodukcje. Zdaniem Sarandosa Netflix nie zniszczył Hollywood, "ale je uratował":

Jesteśmy firmą nastawioną na jak najlepsze doświadczenie klienta. Dostarczamy mu program w sposób, w który chce go oglądać. - zapytano go również o wpływ Netflixa na malejące wpływy box office kinowych produkcji. - Co konsument próbuje nam przez to powiedzieć? Próbuje powiedzieć, że woli oglądać filmy w domu.

Na koniec stwierdził, ze sam bardzo lubił chodzić do kina, ale obecnie:

Wierzę, że jest to przestarzały model. Nie dla wszystkich, ale dla większości.

