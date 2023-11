Gra o Tron - jaki będzie kolejny projekt po serialu Ród Smoka? Trwają prace nad różnymi scenariuszami

materiały prasowe

Casey Bloys, szef HBO, podczas HBO Showcase w Nowym Jorku przyznał, że choć trwają prace nad różnymi projektami ze świata Gry o Tron, to tylko jeden z nich oficjalnie dostał zielone światło. Chodzi o serial na podstawie serii opowiadań o Dunku i Jaju, napisanych przez George’a R.R. Martina, który został roboczo nazwany A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Wypowiedź w tej sprawie możecie zobaczyć poniżej.

Gra o Tron - jaki będzie kolejny projekt po serialu Ród Smoka?

Zawsze jest u nas w toku tworzenie scenariuszy ze świata Gry o Tron. Daliśmy zielone światło Dunk and Egg wiosną. Nie powiedziałbym, że jest coś jeszcze, co byłoby chociaż bliskie dostania zielonego światła, ale nasza ekipa zawsze pracuje nad różnymi scenariuszami i pomysłami.

Wygląda więc na to, że w przyszłości możemy spodziewać się o wiele więcej projektów ze świata Gry o Tron, choć HBO raczej ostrożnie podchodzi do budowania ekranowego uniwersum, nie obiecując fanom za wiele, zanim nie będą mieli w zanadrzu jakichś konkretów.

