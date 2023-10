Gra o tron - Lena Headey miała inny pomysł na finał jej wątku. Taki koniec był jej marzeniem

Fot. Materiały prasowe

Jednym z najbardziej krytykowanych wątków 8. sezonu serialu Gra o tron był wątek Cersei Lannister. Zarzucano twórcom zmarnowanie jej postaci i niewykorzystanie potencjału, a do tego finał jej wątku był najbardziej rozczarowujący. Wszyscy oczekiwali bezpośredniej konfrontacji Cersei z Aryą Stark lub Daenerys Targaryen, a ostatecznie Cersei i Jaime zginęli, gdy budynek się na nich zawalił.

Gra o tron - alternatywny finał według Leny Headey

W rozmowie z The Hollywood Reporter Lena Headey została zapytana o idealny koniec dla Cersei Lannister. Okazuje się, że aktorka miała pomysł na to i do tego często o nim rozmawiała z Maisie Williams, która grała Aryę.

- Każdy z nas miał idealny finał swojej historii, ponieważ z czasem wszyscy chcieliśmy sami pisać rozwój naszych wątków. Razem z Maisie Williams fantazjowałyśmy o starciu Cersei z Aryą. W tej scenie pojawiłaby się tam jako Jaime. To było nasze marzenie, ale twórcy podjęli inne decyzje.

