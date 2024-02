Gra o tron dostanie nowy spin-off - Aegon Zdobywca nadciąga! To będzie "powrót do korzeni"

materiały prasowe

Jak donosi serwis Hollywood Reporter, powstaje kolejny spin-off serialu Gra o tron, którego główną postacią będzie słynny Aegon I Targaryen, znany także pod swoim przydomkiem - Zdobywca. HBO ma "aktywnie rozwijać" projekt wraz ze scenarzystą Mattsonem Tomlinem; ten ostatni, choć niewymieniony w napisach, współtworzył już historię do filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa (jest także współautorem scenariusza do jego drugiej części), jak również do przygotowywanego dla Netfliksa anime Terminator czy komiksu BRZRKR od Keanu Reevesa.

Historia Aegona sama w sobie może służyć jako bezpośredni prequel serialu Ród smoka i opowiedzieć historię krwawego i brutalnego podboju Westeros przez Targaryenów - przypomnijmy, że w książkowym oryginale Zdobywca dokonał inwazji na kontynent wraz z Rhaenys i Visenyą i ich smokami. W trakcie zaledwie 2 lat Aegon I zjednoczył 6 z 7 królestw Westeros, a jego władzy oparło się tylko Dorne.

Źródła Hollywood Reportera podają, że kolejny spin-off ma być "powrotem do korzeni" dla uniwersum Gry o tron, choć nie jest jasne, co dokładnie miałby oznaczać ten zwrot w tym przypadku.

Variety już na początku zeszłego roku informowało, że HBO może przymierzać się do stworzenia prequela GoT, który byłby poświęcony właśnie Zdobywcy. Stacja prowadzi zresztą wiele rozmów na temat potencjalnych spin-offów, przy czym wciąż aktywnie rozwijane są jedynie dwa pomysły: Ród smoka i A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, nad którym prace rozpoczną się w tym roku.

