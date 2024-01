Gra o tron - twórcy hitu komentują kontynuację o Jonie Snow. Czy chcieliby wrócić do uniwersum?

Z okazji nadchodzącego serialu pt. Problem trzech ciał, The Hollywood Reporter porozmawiał z jego twórcami i scenarzystami - Davidem Benioffem i D.B. Weissem. Nie zabrakło pytań o Grę o Tron, której byli showrunnerami i na których spadła wielka krytyka po słabym 8. sezonie.

Twórcy stanowczo stwierdzili, że nie chcą oglądać się wstecz na swoją karierę. David Benioff dodał, że było to dla nich naprawdę ważne, aby ruszyć dalej i zostawić Westeros za sobą. James Hibberd, który przeprowadzał z nimi wywiad spytał czy powróciliby do franczyzy, gdyby w dalekiej przyszłości dostali telefon z HBO, aby pracować nad sequelem o Jonie Snow. Benioff powiedział, że nie wie, ale D.B. Weiss był bardziej otwarty na ten pomysł:

Byłoby wspaniale. Nic nie uczyniłoby nas szczęśliwszymi niż praca z naszymi ludźmi z tego serialu. Ale istnieje wiele innych sposobów, aby to osiągnąć, które są świeże i ekscytujące dla wszystkich zaangażowanych. Chyba, że [] nie będzie dużo ćwiczyć, bo ten płaszcz jest naprawdę ciężki do noszenia dla faceta po czterdziestce – to około 60 funtów [ok. 27,2 kg].