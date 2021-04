Gra o tron - kolejny aktor w obsadzie House of the Dragon. Będzie to kluczowa rola

fot. materiały prasowe

Fabien Frankel zagra jedną z głównych ról w serialu House of the Dragon szykowanym przez HBO. Aktorowi przypadła w udziale rola Ser Cristona Cole'a. To mający dornijskie pochodzenie syn rządcy Lorda Blackhaven. Cole nie ma prawa do ziemi ani tytułów; wszystko, co ma to imię, honor i nadprzyrodzone umiejętności posługiwania się mieczem.

Aktor dołączył do obsady, w której już znajdują się Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best i Sonoya Mizuno.

Akcja serialu rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. W serialu zobaczymy losy rodu Targaryenów u szczytu ich rządów. W produkcji spotkamy takie postacie jak Król Viserys Targaryen (Considine), Alicent Hightower (Cooke), księżniczka Rhaenyra Targaryen (D'Arcy), Książę Daemon Targaryen (Smith) i Lord Corlys Velaryon. Twórcami projektu są George RR Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków.