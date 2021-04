Gra o tron - nawiązania do serialu w innych produkcjach [GALERIA]

CBS

w 2021 roku mija 10. rocznica premiery serialu Gra o tron. Przez osiem sezonów produkcja ta zgromadziła wielomilionową rzeszę oddanych (i bardzo wymagających) fanów. Stała się najpopularniejszym serialem świata i tak naprawdę ciężko znaleźć inną produkcję w tym wieku, która miałaby tak ogromny wpływ na popkulturę. Przez lata widzowie emocjonowali się kolejnymi zwrotami akcji, bitwami i zgonami w projekcie, a wśród wielbicieli serialu znalazło się wiele gwiazd Hollywood, znanych sportowców czy muzyków.

Jednym z tych przejawów wpływu na popkulturę są nawiązania do widowiska w innych produkcjach. Przygotowaliśmy dla Was galerię, która je zgromadziła. Dowiecie się z niej między innymi jaki rekwizyt z hitu HBO chcieli kupić bohaterowie serialu Teoria wielkiego podrywu, jak nazywała się pewna firma z Elementary, na jaki temat zajęcia prowadzono w produkcji Miasteczko South Park czy którzy serialowi bohaterowie odbyli maraton Gry o tron. Zapraszam do lektury. Piszcie w komentarzach czy zauważyliście jeszcze inne nawiązania.