House of the Dragon - smok Matta Smitha, Grafika promująca serial ze świata Gry o tron

fot. materiały prasowe

Matt Smith w serialu House of the Dragon wciela się w Daemona Targaryena. Jest on młodszym bratem króla Viserysa i w ogóle nie pożąda tronu. Łatwo się nudzi, jest porywczy, ale jednocześnie jest najbardziej doświadczonym żyjącym wojownikiem. Daemon jest też smoczym jeźdźcem, a dzięki Smithowi mamy pierwszą grafiką przedstawiającą jego smoka imieniem Caraxes.

W obsadzie są także Paddy Considine i Olivia Cooke. Miguel Sapochnik (najlepszy reżyser Gry o tron, stanie za kamerą pilota) jest showrunnerem z Ryanem Condelem.

House of the Dragon - premiera w 2022 roku.