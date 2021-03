Gra o tron: HBO ma pomysły na trzy kolejne spin-offy. O czym opowiedzą?

HBO

Jak donosi Deadline, HBO planuje rozwijać serialowe uniwersum Gry o tron. Obecnie rozwijane są trzy pomysły na kolejne seriale osadzone w świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina, a twórcy poważnie rozważają wcielenie w życie każdego z nich. Czwartym, o którym pisaliśmy już jakiś czas temu, są Tales of Dunk and Egg, czyli opowieści o Duncanie i Jaju, zaś piątym - serial animowany.

Pomysły są na różnym poziomie ukształtowania: najpełniejszy wydaje się projekt, za którym stoi kompletny zespół kreatywny, w tym Bruno Heller (pozostałe to rozważane zamysły, przy których nie pracują jeszcze żadni scenarzyści), a jego tytuł brzmi 9 Voyages lub Sea Snake. Jego fabuła skupia się na wielkich wyprawach morskich Corlysa Velaryona, znanego też jako Wąż Morski, słynny poszukiwacz przygód i żeglarz. Dzięki zdobytemu przez niego bogactwu jego ród stał się bardzo zamożny. Ta postać - mąż Rhaenys Targaryen - na ekranie zadebiutuje już w House of the Dragon (wciela się w niego Steve Toussaint).

Roboczy tytuł kolejnego projektu to Flea Bottom, którego akcja miałaby rozgrywać się w tytułowym Zapchlonym Tyłku, czyli w slumsach Królewskiej Przystani, barach i burdelach.

Trzeci spin-off póki co nazywany jest 10 000 Ships i w założeniu ma opowiedzieć o księżniczce Nymerii, która wraz ze swym ludem Rhoynarów emigrowała z Essos do Westeros. Bohaterka została żoną Morsa Martella.

Oczywiście, należy pamiętać, że póki co są to jedynie plany, a HBO potrafi zrezygnować z serialu już w trakcie zdjęć, jak było w przypadku Bloodmoon. Wcześniej rozważano pięć innych spin-offów, z których żaden nie doczekał się realizacji.

HBO nie skomentowało doniesień serwisu.