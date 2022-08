Gra o tron: ranking najbardziej zabójczych postaci. Brutalni rzeźnicy z kobiecym akcentem

fot. Helen Sloan/HBO

Gra o tron to jedno z najbardziej znaczących dzieł, jakie powstało w historii popkultury. Choć serial cechuje wielowątkowość, a ilość istotnych kwestii poruszonych na ekranie jest przytłaczająca, można by rzecz, że wszystko naznaczone zostało podtekstem przemocy. Mimo iż w fabule odnajdujemy piękne wartości - lojalność, oddanie, braterstwo i wiele innych - mroczna strona opowieści jest nadto uwydatniona. Polityka, intrygi, wszelkie spiski i manipulacje - to wszystko tworzone dla wyższych celów, które zmuszają do okrutnej kalkulacji, jakie istnienie należy zgładzić przy najbliższej okazji. O dziejach Westeros nie decyduje szlachetny dowódca, ale bezwzględny, pozbawiony skrupułów zabójca, który na wszelkie sposoby wymierza ciosy w swoich wrogów. Przemoc jest integralną częścią boju o Żelazny Tron, a postacie biorące w nim udział niejednokrotnie cechują się specyficznymi zdolnościami, które wyróżniają je na tle innych wojowników. Z tak bogatego zbioru walczących, który został nam zaprezentowany w Grze o tron, wybraliśmy najpotężniejsze osoby - istne maszyny do zabijania.

Gra o tron: ranking najgroźniejszych postaci

Choć nie trudno się domyślić, że Gra o tron spłodziła rzeszę wybitnych wojowników, w rankingu miejsce otrzymali tylko najpotężniejsi, którzy mogą poszczycić się ilością pokonanych w walce. Zobaczcie sami, które z serialowych postaci to seryjni mordercy. Kto jest najbardziej zabójczy?