Harold i magiczna kredka mógł trafić prosto na streaming. Netflix odmówił Sony

Harold i magiczna kredka to familijny film, który opowiadał o tytułowym chłopcu, którego rysunki mogły ożyć na kartach książki. Jego przygoda zaczyna się, gdy wkracza do prawdziwego świata i odkrywa, że ​​jest wiele rzeczy, których nie wie.

Film w reżyserii Carlosa Saldanhy trafił do kin 1 sierpnia na całym świecie. Jednak według serwisu Bloomberg, Sony, które zajmowało się dystrybucją, obawiało się, że Harold... nie dorówna takim tytułom, jak bijące rekordy popularności W głowie się nie mieści 2 oraz Gru i Minionki: Pod przykrywką, pomimo że firma uważała go za po prostu dobry film. Dlatego przed premierą zwróciło się do Netflixa z pytaniem, czy platforma nie byłaby zainteresowana tym obrazem. Jednak gigant streamingowy odmówił kupna.

Decyzja wiąże się ze zmianami, jakie odbywają się w Netfliksie, który kilka lat temu stosował agresywną strategię przejmowania filmów, które już nie były przeznaczone do kin. Teraz streamer stara się odbudować swoją reputację, jako platformy oferującej wysokiej jakości filmy. Dan Lin, prezes ds. filmów, decyduje o mniejszych wydatkach, które później trafiają na produkcję lepszych pełnometrażowych obrazów.

Film, w którym główną rolę zagrał Zachary Levi, zarobił tylko 29,2 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów, co oznacza, że przyniósł straty. Został też zmiażdżony przez krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes osiągnął 26% "świeżości" (pozytywnych opinii). Ale za to widzom Harold... bardziej się spodobał, bo ma aż 91% pozytywnych opinii wg Popcornmeteru. W Polsce produkcja jest dostępna do wypożyczenia w kilku serwisach VOD.

Wszystko co rysuje mały Harold na kartach książki może ożyć. Kiedy Harold (Zachary Levi) dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, odkrywa, że musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych sytuacji, niż myślał, że to możliwe. Kiedy jednak moc magicznej kredki wpada w niepowołane ręce, potrzeba całej kreatywności Harolda i jego przyjaciół, aby ocalić zarówno prawdziwy świat, jak i jego samego. Harold i magiczna kredka to pierwsza filmowa adaptacja ukochanej książeczki dla dzieci, który od dziesięcioleci zachwyca młodych czytelników. [opis Helios]