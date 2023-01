Gra o tron: Ród smoka - twórca i najlepszy reżyser odszedł z serialu. Powodem konflikt z HBO

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO

Miguel Sapochnik jest uważany za najlepszego reżysera pracującego przy Grze o tron. Odpowiadał on za najlepiej oceniane odcinki, w których nie zabrakło rozmachu i bitew.W przypadku hitu Gra o tron: Ród smoka był on współtwórcą, współshowrunnerem oraz również stał za kamerą. Dlatego, gdy w sierpniu 2022 ogłosił dyplomatycznie swoje odejście, wielu poczuło, że to strata dla serialu. Było to też dość duże zaskoczenie. Nowe zakulisowe szczegóły podają przyczyny.

Ród smoka - kulisy odejścia Sapochnika

Według dobrze poinformowanego Puck News umowa Sapochnika z HBO na tworzenie nowych projektów, raczej zostanie zerwana i nie będzie szans na jego dalszą współpracę ze stacją. Okazuje się, że za kulisami Rodu smoka doszło do konfliktu. Sapochnik chciał, aby tak, jak w pierwszym sezonie, jego żona Alexis Raben nadal był producentką podczas prac nad 2. sezonem. Ich źródła jednak twierdzą, że HBO odmówiło reżyserowi z uwagi na jej brak doświadczenia. Telewizja zatrudniła mediatora, aby rozwiązać konfliktową sytuację, ale nic to nie dało. Sapochnik miał twierdzić, że okoliczności nie pozwalają mu załagodzić sytuacji, więc zdecydował się trzymać stronę żonę i opuścić serial. Tym samym też stracił sporo pieniędzy, które miał zarobić na dalszej pracy. HBO nie odniosło się do tych rewelacji.

Nad 2. sezonem pracuje współtwórca Rodu Smoka, Ryan Condal, który przez odejście Sapochnika będzie pełnić rolę solowego showrunnera. George R.R. Martin, czyli pisarz tworzących książkowe historie Gry o tron będzie nadal ściśle z nim współpracować.

Gra o tron: Ród smoka - 2. sezon nie ma daty premiery.

