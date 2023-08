Gra o tron: Ród smoka - Mur powróci w 2. sezonie. Nowe informacje z planu

hbo

Kontynuowane są zdjęcia do serialu Gra o tron: Ród smoka, które realizowane są w Leavesden Studios. Ostatnio było niewiele doniesień z planu serialu z udziałem Matta Smitha, Emmy D’Arcy i Olivii Cooke, a wszystko przez to, że skończono plenerowe zdjęcia w Walii i przeniesiono się do studia.

W końcu jednak pojawiły się nowe zdjęcia z planu nieopodal wspomnianego studia, gdzie stworzono makietę Muru. Lokacje wokół niego są kultowe i związane z pierwszymi sezonami Gry o tron, a więc miłą niespodzianką będzie powrócić tam za sprawą 2. sezonu Rodu smoka.

Portal Redanian Intelligence spekuluje, że powstaną tam sceny z Jace'em Targaryenem (Harry Collett) i Creganem Starkiem. Poniżej możecie zobaczyć materiał wideo przedstawiający lokację.

Ród smoka - na ten moment nie znamy daty premiery 2. sezonu na platformie HBO Max.