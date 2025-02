Spider-Man i Daredevil wchodzą razem do restauracji... Charlie Cox o zabawnej sytuacji z planu

Charlie Cox czeka już na premierę swojego serialu z Kinowego Uniwersum Marvela, czyli Daredevil: Odrodzenie. Losy Matta Murdocka nie były kilka lat temu jeszcze takie pewne. Po anulowaniu serialu przez Netflixa, Marvel Studios miało spory orzech do zgryzienia. Ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie aktora w tej roli, a szeroka publiczność po raz pierwszy zobaczyła go w MCU w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. W nim też wystąpił Andrew Garfield, bliski przyjaciel Coxa. Ten drugi opowiedział o zabawnej sytuacji i ich wspólnym spotkaniu podczas kręcenia tamtej produkcji.

Nowa zapowiedź serialu Daredevil: Odrodzenie. Diabeł kontra Bullseye!

Charlie Cox opowiedział o tym w wywiadzie dla Marvela:

Poleciałem do Atlanty, żeby kręcić Spider-Mana. Po zameldowaniu się w hotelu od razu napisałem do Andrew Garfielda, bo z prasy domyślałem się, że musi być w tym filmie. To mój stary przyjaciel. Napisałem mu: "Jeśli wierzyć prasie, to jesteśmy w tym samym filmie." Na co on odpowiedział: "Stary, nie sądzę. Ja gram w Spider-Manie." To mu odpisałem: "Tak, ja też!" Nie chciał mi uwierzyć i twierdził, że w jego scenariuszu do filmu mnie nie ma. "Cóż, ale w swoim jestem!"

Postanowiliśmy pójść razem do restauracji, ale nie przemyśleliśmy tego. Ustaliliśmy miejsce spotkania i pojawiliśmy się w tej restauracji. Ale jak tylko weszliśmy do środka, to mieliśmy moment zawahania. "Oj, to trochę podejrzane." Więc obaj usiedliśmy twarzą do ściany i próbowaliśmy na siebie nie patrzeć.