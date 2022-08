Gra o tron: Ród smoka to serial o postrzeganiu kobiet przez patriarchat. Reżyser opowiada

fot. Empire

Gra o tron: Ród smoka rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z oryginału. Za sterami stoją George R.R. Martin (autor książkowego pierwowzoru Ogień i krew), Ryan Condal oraz reżyser i współshowrunner Miguel Sapochnik. Ten ostatni ma na koncie najlepsze i najbardziej widowiskowe odcinki Gry o tron i to właśnie on wyjawia nowe informacje o serialu w rozmowie z Empire.

Gra o tron: Ród smoka - jaki to serial?

Miguel Sapochnik wyjawił, że inspiracja do stworzenia fundamentu podejścia do tej historii pochodzi od jego żony Alexis Raben, która jest też producentka serialu.

- Pewnego dnia powiedziała: "to byłoby o wiele bardziej interesujące, jeśli by opowiadało historię z perspektywy dwóch kobiecych postaci, nie męskich. Abyś naprawdę skupił się na postrzeganiu kobiet przez patriarchat i fakcie, że raczej zniszczą siebie wzajemnie niż pozwolą, aby kobietą usiadła na tronie." To nie była perspektywa, którą wcześniej używałem. Dzięki niej nasz serial jest też bardziej współczesny.

Wspomnianymi dwoma bohaterkami są Alicent oraz Rhaenyra. Zaczynają historię jako przyjaciółki, by następnie być po przeciwnych stronach barykady. Emma D'Arcy, która gra Rhaenyrę, opowiada, że Alicent lepiej rozumie operowanie w dworskich intrygach, a jej bohaterka ma w sobie ogień starych Targaryenów.

Gra o tron: Ród smoka - premiera 22 sierpnia w HBO Max.