Gra o tron: Ród smoka - 9. odcinek serialu pokazuje sporą zmianę w stosunku do literackiego oryginału

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 9. odcinku serialu Gra o tron: Ród smoka poinformowano o śmierci króla Viserysa. Jednak to, co działo się po jego zgonie, jest sporym odstępstwem od powieści Ogień i krew, na której bazuje produkcja HBO. W książce, kiedy umiera Viserys, jego ciało gnije w pokoju, staje się wzdęte i zaczyna cuchnąć. Nikt nie dowiaduje się o jego śmierci, a ludzie są więzieni, aby zachować tajemnicę. Dopiero po tygodniu Alicent informuje o jego śmierci, co pokazuje, że dbała tylko o swój interes i umieszczenie Aegona zamiast Rhaenyry na Żelaznym Tronie.

Natomiast w serialu Alicent naprawdę opłakuje śmierć króla i jest zdruzgotana faktem, że członkowie Małej Rady spiskują za jej plecami, aby wynieść Aegona na Żelazny Tron. Przede wszystkim jednak Alicent dba o bezpieczeństwo Rhaenyry, nie chcąc, aby ją zabito.

W głównych rolach w serialu występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.