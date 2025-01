Oto hiperrealistyczny Ryan Reynolds. Nowa figurka wariantu z Deadpool & Wolverine

fot. Marvel

Hot Toys to firma, która na dobre zadomowiła się w popkulturowej przestrzeni głównie za sprawą tworzenia niezwykle realistycznych figurek z prawami do wizerunków aktorów, których jakość wykonania jest niepodważalna. Deadpool & Wolverine był jednym z największych hitów 2024 roku dlatego nie dziwi, że do tej pory ukazało się wiele figurek inspirowanych tym filmem. Dziwić mogło natomiast to, że zwykle brakowało takich, które prezentowałyby postaci bez masek lub hełmów.

Tym razem za pośrednictwem mediów społecznościowych ukazano nową figurkę, która przedstawia jeden z wariantów Deadpoola, który miał sporą rolę w filmie. W przeciwieństwie do wielu poprzednich figurek z filmu, mamy tutaj do czynienia z w pełni odwzorowaną twarzą Ryana Reynoldsa. Jak Waszym zdaniem prezentuje się Nicepool? Chcielibyście Ryana Reynoldsa na swojej półce?

