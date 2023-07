Sztuczna inteligencja napisała zakończenie Pieśni lodu i ognia. Fan Gry o tron komentuje

fot. HBO

Fani Pieśni lodu i ognia od 11 lat czekają na nową książkę z serii powieści fantasy od George'a R. R. Martina. Choć autor od czasu do czasu zapewnia czytelników, że pracuje nad Wichrami zimy to ich niecierpliwość wzrasta. Aż tak, że jeden z fanów postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję do napisania tej części książki oraz ostatniego tomu zamykającego historię pt. A Dream of Spring.

Liam Swayne z GitHub użył do tego przedsięwzięcia ChatGPT. Nie zdradził zakończenia, ale podzielił się kilkoma spostrzeżeniami na temat wykorzystania AI oraz technologii bazującej na modelach językowych. Przyznał, że ten projekt sprawił, że optymistycznie patrzy w przyszłość pisarstwa. Dał mu pewność, że sztuczna inteligencja nie zastąpi w najbliższym czasie unikalnych dzieł literackich. Z jednej strony takie programy jak ChatGPT, są w stanie uwzględniać setki stron tekstu przy podejmowaniu decyzji dotyczących narracji, co może pomóc pisarzom w szybkim naprawianiu dziur fabularnych. Z drugiej strony zauważył, że AI miała problem z napisaniem scen śmierci postaci, ponieważ większość pisarzy lub scenarzystów według danych jakie gromadzi program, waha się przed podjęciem takiej decyzji.

To jest część tego, co odróżnia George'a R.R. Martina od innych pisarzy: w swoich historiach podejmuje niekonwencjonalne, zaskakujące decyzje. W tym momencie sztuczna inteligencja może stworzyć tekst tylko w taki sposób, w jaki pisze się najczęściej. To oznacza, że ma trudności z pisaniem historii, które nie są zgodne z książkami. Ku mojemu zaskoczeniu, jestem bardziej niż przed rozpoczęciem tego projektu przekonany, że nie da się zastąpić pisarzy, którzy podejmują kreatywne i nieoczekiwane decyzje.

Nie zmienia to faktu, że twórcy Gry o Tron też podjęli "kreatywne" decyzje, które nie spodobały się fanom serialu. Zakończenie produkcji HBO wywołało mnóstwo kontrowersji, dlatego czytelnicy chcą poznać wersję Martina. Jednak pisarz woli zajmować się innymi projektami - jednym z nich była książka Ogień i krew, na której oparto serial Gra o tron: Ród smoka.

