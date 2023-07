Ród smoka - trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu. Co fani wypatrzyli na planie?

Źródło: materiały prasowe

Gra o tron: Ród smoka to pierwszy spin-off Gry o tron, który zadebiutował w sierpniu 2021 roku. Teraz na etapie produkcji jest 2. sezon serialu, a fani dokumentowali to, co udało im się zauważyć na planie zlokalizowanym na terenie Walii.

Na początku czerwca filmowano w Trefor Quarry, gdzie znalazło się wielu członków obsady m.in. główna bohaterka serialu, Rhaenyra, grana przez Emmę D'Arcy, a także Harry Colett czy Bethany Antonia.

Kilka scen nakręcono również w Newborough, a dokładniej na plaży Llanddwyn. Na miejscu był nowy członek obsady, Kieran Bew, który prawdopodobnie zagra Hugh Hammera, oraz Leon Ockenden, który prawdopodobnie wcieli się w postać Ulfa White'a. Na tej samej plaży pojawił się także Clinton Liberty, najpewniej w roli Addama Velaryona.

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1668671744943566850

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1668972163167141888

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1674292313227423746

Ulf, Hugh i Addam należą do Dragonseeds, czyli nowych rekrutów, którzy mają wystarczającą odwagi, by podjąć próbę zdobycia smoka i należą do nielicznych, którym to się udało. Na plaży Llanddwyn nakręcono również scenę ze smokiem. Oczywiście, będzie on wstawiony z CGI na etapie postprodukcji, a na planie zamiast smoka dwie osoby ubrane na niebiesko niosły ogromny przedmiot w tym samym kolorze.

Ród smoka - jeszcze więcej lokacji

Inne sceny powstawały także w Dolinie Ogwen, gdzie jeźdźcy zbierali się na wzgórzu, w pobliżu mostu rzymskiego w Snowdonii, gdzie obserwatorzy mogli natknąć się na uderzający widok mnóstwa sztucznych martwych ciał ludzi i koni (następstwo dużej bitwy?), a także w Penmon, gdzie serialowy Corlys Velaryon prawdopodobnie prowadził swoich ludzi na wojnę.

W Beaumaris fani, sądząc po zbrojach aktorów, zauważyli kawalerię króla Aegona, natomiast przypuszcza się, że kamieniołom Dinorwig będzie częścią Harrenhal, które możliwe, że przygotowuje się na atak królewskiej armii.

Po miesiącu kręcenia w Walii, a wcześniej 2 miesiące w Hiszpanii ekipa i obsada przenoszą się do Laeveseden Film Studios.