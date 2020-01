Grace and Frankie - zwiastun 6. sezonu serialu Netflixa

Grace and Frankie to serial komediowy Netflixa, który zadebiutował w 2015 roku. 15 stycznia 2020 roku do oferty platformy trafi 6. sezon produkcji. W sieci pojawił się zwiastun nowej odsłony. Wideo jest dostępne poniżej.

Fabuła skupia się na tytułowych Grace i Frankie, przed którymi stoi ostatni rozdział w ich życiu. Początkowo panie ewidentnie się nie lubią, jednak kiedy ich mężowie ogłaszają, że są w sobie zakochani i planują wziąć ślub, życie kobiet wywraca się do góry nogami. Ku swojemu zaskoczeniu bohaterki odkrywają, że w tym trudnym okresie mogą na siebie liczyć. W obsadzie znajdują się Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen, June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn i Ethan Embry.