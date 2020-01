Wiedźmin - Netflix o kulisach powstania hitowej ballady Jaskra

Wiedźmin Netflixa cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Duża w tym zasługa Henry'ego Cavilla w roli Geralta, ale swoją ogromną pracę w tym elemencie wykonał też Joey Batey wcielający się w postać Jaskra. Sonya Belousova i Giona Ostinelli, kompozytorzy muzyki do serialu, stworzyli utwór zatytułowany Toss a Coin to Your Witcher, zaśpiewany właśnie przez odtwórcę roli barda. Utwór z miejsca stał się hitem i do dziś wybrzmiewa w głowach wielu fanów serialu i nie tylko.

Netflix widząc szał na punkcie utworu, postanowił na swoich portalach społecznościowych zdradzić rąbka tajemnicy z kulis powstawania kawałka. Okazuje się, że pierwotnie pod uwagę brano zupełnie inny gatunek muzyczny, a całość miała być utrzymana w konwencji rapowej. Po ustaleniu tekstu i kierunków muzycznych, wreszcie doprowadzono do nagrania. Okazało się jednak, że Batey jest bardzo chory. Jak mówił w wywiadzie dla naszego portalu:

Piękne teksty Sonii i reszty naszych tekściarzy sprawiły, że każda melodia ma swoje miejsce, czy to bawiąc ludzi, tworząc obraz świata, czy wspomagając rozwój postaci. To było bardzo ważne, że polubili mój głos, ponieważ... kiedy nagrywałem kilka utworów, byłem chory! Musieli się napracować w postprodukcji, żeby mnie naprawić, bo wyszło idealnie

Kompozytorzy podczas tworzenia muzyki do serialu celowo unikali materiału źródłowego oraz gier, aby stworzyć coś unikatowego. Tekst piosenki do Toss a Coin to Your Witcher napisał Jenny Delpherpes, producent wykonawczy serialu.