Grammy 2020 - nagrodzone filmy i seriale w kategoriach muzycznych

Grammy 2020 to najważniejsze nagrody branży muzycznej, na którym kino i telewizja mają swoje miejsce. Wyróżniono muzykę ilustracyjną, albumy oraz piosenki.

Zwycięzcą bez zaskoczeń jest film Narodziny gwiazdy, który zdobył dwie nagrody w kategoriach najlepsza składanka ze ścieżką dźwiękową z kina, telewizji lub innych mediów wizualnych oraz najlepsza piosenka za utwór I'll Never Love Again w wykonaniu Lady Gagi i Bradley Coopera. Dla wielu może to być zaskoczeniem, że nie jest to hitowy Shallow.

Natomiast w kategorii najlepsza muzyka ilustracyjna zwycięzcą został serial Czarnobyl. Hildur Guðnadóttir, kompozytorka Jokera, zdobywa najważniejsze nagrody także na rynku telewizyjnym.

John Williams zdobył kolejną nagrodę Grammy. Tym razem za utwór instrumentalny skomponowany dla parku rozrywki Star Wars: Galaxy's Edge.

Jeśli interesuje Was kto zdobył nagrody w innych kategoriach, sprawdźcie wyniki Grammy 2020.