Grammy 2021 - Joker, Star Wars 9 oraz No Time to Die z nominacjami w kategoriach filmowych

fot. materiały prasowe

We wtorek, 24 listopada, ogłoszono nominacje do nagród Grammy 2021, nazywanych muzycznymi Oscarami. Wśród kategorii znajdują się również te dotyczące muzyki filmowej. Swoją 72. nominację do statuetki otrzymał John Williams, za swoją prace nad widowiskiem Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. W kategorii za najlepszą muzykę będzie on rywalizował z Hildur Guðnadóttir i jej kompozycjami do Jokera, za które twórczyni otrzymała Oscara. Natomiast jeśli chodzi o najlepsze piosenki to nominowana została Billie Eilish za utwór tytułowy do Nie czas umierać, 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda. Poniżej przedstawiamy wyróżnionych w kategoriach filmowych.

fot. materiały prasowe

NAJLEPSZA MUZYKA:

John Williams - Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Hildur Guðnadóttir - Joker

- Joker Max Richter - Ad Astra

Kamasi Washington - Becoming. Moja historia

Thomas Newman - 1917

NAJLEPSZA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA:

NAJLEPSZA PIOSENKA: