Joker był "zdradą psychicznie chorych"? David Fincher krytykuje i zarazem chwali film

Warner Bros.

Zarówno fani, jak i krytycy toczyli i nadal toczą długie boje o wydźwięk zeszłorocznego filmu Joker. Po nagrodzeniu Złotym Lwem w trakcie Festiwalu w Wenecji i pierwszych, niezwykle korzystnych opiniach, dzieło Todda Phillipsa przez znaczną część amerykańskich recenzentów zostało już przyjęte gorzej. Spory na tym polu wciąż trwają; teraz głos w całej sprawie postanowił zabrać sam David Fincher.

W trakcie wywiadu mającego promować jego nadchodzący film Mank, słynny twórca Podziemnego kręgu został zapytany m.in. o to, czy dostrzega we współczesnym kinie trend tworzenia produkcji skrojonych specjalnie pod gusta przyznającej Oscary Amerykańskiej Akademii Filmowej. Reżyser odpowiedział podpierając się przypadkiem Jokera. Najpierw Fincher pochwalił więc obraz Phillipsa ("Podjął ryzyko, które popłaciło"), by później skrytykować jednak jeden z elementów historii:

Taksówkarza Króla komedii Nie sądzę, by ktokolwiek powinien popatrzeć na materiał i pomyśleć sobie: No dobra, weźmy sobie Travisa Bickle'a zi Ruperta Pupkina zi ich połączmy, a później uwięźmy tak stworzoną postać w zdradzie osób chorych psychicznie, powtarzając do znudzenia o miliardzie dolarów.

Przypomnijmy, że Fincher wielokrotnie wykorzystywał w swoich produkcjach wątek choroby psychicznej - poza wspomnianym już Podziemnym kręgiem były to m.in. serial Mindhunter i film Siedem.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o wypowiedzi reżysera.