Gran Turismo 7 - gracze mogą zasiąść za sterami Nissana GT-R z filmu. Jak go odebrać?

fot. SIE

Reklama

Gracze Gran Turismo 7 mogą już zasiąść za kierownicą samochodu Nissan GT-R, który pojawił się w filmie Gran Turismo opowiadającym prawdziwą historie Janna Mardenborougha, a więc gracza, który stał się kierowcą wyścigowym dzięki wzięciu udziału w GT Academy. Pojazd oraz motyw graficzny upodabniający go do auta z filmu dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy gry. By go otrzymać, wystarczy jedynie uruchomić ten tytuł, a następnie kliknąć baner informujący o tej kinowej produkcji.

Gran Turismo 7 - zwiastun Nissana GT-R NISMO GT3 z filmu

Z wyglądem pojazdu możecie zapoznać się w poniższym materiale wideo.

Gran Turismo trafi do polskich kin już 11 sierpnia. W obsadzie są między innymi Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Geri Halliwell, Darren Barnet i Djimon Hounsou.

Gran Turismo - plakat