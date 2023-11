Gran Turismo 7 z ważną aktualizacją. Co nowego wnosi do gry?

fot. SIE

Dziś posiadacze Gran Turismo 7 znajdą kolejny powód do tego, aby ponownie wskoczyć w świat tej wyjątkowej i niesamowitej produkcji. Tego dnia ma ukazać się potężna aktualizacja oznaczona numerem v1.40, która wprowadzi sporo nowości do produkcji mającej już ponad rok na karku Wraz z nią do gry trafią bardziej atrakcyjne i zróżnicowane samochody, długo oczekiwana trasa w śniegu oraz wiele nowych funkcji, w tym coś, czego nie ma konkurencja - czteroosobowy tryb kooperacji. Ten jednak dostępny będzie wyłącznie na PS5.

Poniżej możecie zapoznać się z listą pojazdów wprowadzonych w aktualizacji:

Dodge Charger R/T 426 Hemi '68,

Dodge Challenger SRT Demon '18,

Lexus LFA '10,

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16, Evolution II '91,

NISMO 400R '95,

Porsche 911 GT3 RS (992) '22,

Tesla Model 3 Performance '23.

Gracze będą mieli także okazję zmierzyć się na śnieżnej trasie Lake Louise w kilku konfiguracjach. Układ 'Long Track' zawiera praktycznie wszystko: od niskich i wysokich zakrętów, po długą prostą, podczas gdy układ 'Short Track' skupia się na krętych, kolejnych zakrętach w bardziej kompaktowym układzie. Istnieje również trasa 'Tri-Oval' posiadająca zaledwie trzy zakręty i umożliwiająca jazdę niemal na pełnym gazie. Wszystkie trzy trasy są pokryte śniegiem.

Zmieni się także menu kawiarni zachęcające do kolekcjonowania kolejnych pojazdów. Ponadto gracze otrzymają również nowe wyzwania tygodniowe oraz wydarzenia Master License.