Off the Grid z pierwszymi materiałami. To gra reżysera Dystryktu 9 i Gran Turismo

fot. Gunzilla Games

W PlayStation Store pojawiła się karta Off the Grid, strzelanki battle royale tworzonej przez studio Gunzilla Games. Znalazły się tam również zrzuty ekranu z tej produkcji i wygląda na to, że przedstawiają one realną rozgrywkę, oferując tym samym pierwsze spojrzenie na to, jak tytuł ten może prezentować się w akcji.

Off the Grid to trzecioosobowa strzelanka battle royale, która ma połączyć elementy PvE i PvP. Gra ma oferować 60-godzinną kampanię oraz zabawę dla nawet 150 graczy jednocześnie. Produkcja powstaje we współpracy z Neillem Blomkampem, a więc reżyserem takich produkcji, jak Dystrykt 9, Elizjum czy Gran Turismo.

Off the Grid - screeny z gry

Off the Grid

Data premiery Off the Grid nie została jeszcze ujawniona. Istnieje jednak możliwość, że debiut screenów w sieci to zapowiedź dalszych działań marketingowych i wkrótce dowiemy się czegoś więcej.