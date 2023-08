Gothic trafi na konsole! Zwiastun zapowiada wersję na Nintendo Switch

fot. THQ Nordic

Gothic to prawdziwie kultowa w naszym kraju produkcja, a już wkrótce będą mogli zapoznać się z nią także posiadacze konsoli Nintendo Switch. Firma THQ Nordic poinformowała, że to RPG trafi na sprzęt japońskiej firmy już 28 września tego roku. Port ma zapewnić między innymi zmodyfikowany interfejs użytkownika, sterowanie dostosowane do kontrolera oraz liczne poprawki błędów i usprawnienia.

Gothic - zwiastun wersji na Nintendo Switch

Pierwsza odsłona serii Gothic zadebiutowała na PC w 2001 roku. Gracze wcielają się w niej w bezimiennego bohatera, który trafia do kolonii karnej. Szybko okazuje się, że nie jest on jednak zwykłym więźniem, a osobą, która może mieć wpływ na losy całego Królestwa Myrtany. Dzieło studia Piranha Bytes spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony polskich graczy między innymi ze względu na fabułę, oferowaną swobodę oraz pełną polską wersję językową.