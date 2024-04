GTA V mogło otrzymać zaskakujący dodatek. Steven Ogg ujawnia szczegóły na temat skasowanego rozszerzenia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Rockstar Games

Rockstar jeszcze w 2013 roku ogłosił, że pracuje nad "bardzo ekscytującymi" dodatkami fabularnymi do Grand Theft Auto V. Było to 2013 roku. Ostatecznie jednak się ich nie doczekaliśmy, bo twórcy zdecydowali skupić się na ogromnie popularnym trybie sieciowym GTA Online. I choć nigdy nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych szczegółów na temat rozszerzeń, to teraz kilka ciekawych informacji trafiło do sieci przy okazji transmisji Q&A prowadzonej przez Streamily.

Ned Luke, Shawn Fonteno i Steven Ogg, a więc aktorzy wcielający się odpowiednio w Michaela de Santę, Franklina Clintona i Trevora Philipsa, zdradzili, że Rockstar początkowo miał w planach kontynuowanie historii tych bohaterów. Nieco bardziej konkretny był Ogg, który wspomniał, że Trevor miał... pracować jako tajny agent FBI.

Mieliśmy też ten naprawdę fajny motyw — i nie pamiętam, czy to był dodatek, nie mam pojęcia — gdzie Trevor miał być tajnym agentem pracującym dla służb federalnych. Nagraliśmy trochę materiału z tym 'Jamesem Bondem Trevorem'. Zrobiliśmy kilka scen, a potem to po prostu zniknęło... i nigdy nie wrócili do tego.

Co ciekawe, słowa Ogga zgadzają się z przeciekami z kodu źródłowego wydobytego pod koniec zeszłego roku, które wskazywały na szereg planowanych dodatków do GTA 5, z których jeden nosił nazwę właśnie „Agent Trevor”.