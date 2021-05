Grand Theft Auto V z datą premiery na PS5 i Xbox Series X/S

fot. Rockstar

Grand Theft Auto V jeszcze w tym roku trafi na kolejne platformy. Rockstar Games poinformowało, że ta ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem gra już 11 listopada pojawi się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Tego samego dnia wystartuje też samodzielne GTA Online na konsolach nowej generacji.

W szczególnie dobrej sytuacji są abonenci usługi PlayStation Plus, bo oni będą mogli przypisać GTA Online do swojego konta bez dodatkowych opłat przez pierwsze 3 miesiące obecności tej produkcji na rynku. Dodatkowo mają oni również możliwość skorzystania z innego bonusu i co miesiąc mogą odbierać milion GTA$ aż do premiery wersji na PS5.

Rockstar obiecuje, że gra będzie "w pełni wykorzystywała moc współczesnych konsol". Szczegóły na ten temat nie zostały jeszcze ujawnione, ale najprawdopodobniej możemy spodziewać się zabawy w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz skróconych czasów ładowania.