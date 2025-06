fot. Capcom

Do sieci trafił nowy materiał poświęcony Resident Evil: Requiem, w którym znalazło się także miejsce na fragmenty rozgrywki. Przypomnijmy, że w nowej odsłonie popularnej serii horrorów gracze wcielą się w Grace Ashcroft — młodą analityczkę FBI, która podejmuje się śledztwa w sprawie tajemniczych zgonów w Raccoon City. Bohaterka ma znacząco różnić się od postaci z poprzednich części. Reżyser, Koshi Nakanishi, zaznaczył między innymi, że Grace nie jest tak doświadczona, co sprawia, że lepiej pasuje do klimatu grozy niż Leon, który — jak ujął to twórca — „nie podskakiwałby na widok spadającego wiadra”.

Materiał pokazuje również to, o czym wspominano już wcześniej. W Resident Evil Requiem będzie można przełączać się pomiędzy dwoma trybami kamery — z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby. To gracze zdecydują, która opcja bardziej im odpowiada.

RE: Requiem - premiera 27 lutego 2026 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.