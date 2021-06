Gray Man: sensacyjna powieść Marka Greaneya już w sprzedaży

Polscy fani thrillerów i powieści sensacyjnych dostają właśnie pierwszą powieść z dziesięciotomowego cyklu Gray Man. Autorem serii opowieści jest nie byle kto, bo Mark Greaney, bliski współpracownik Toma Clancy’ego, który kontynuuje dzieło mistrza.

Gray Man to powieściowy debiut Marka Greaneya. To również pierwsza książka z serii, której bohaterem jest były pracownik CIA Court Gentry, bardziej znany jako płatny zabójca, nieuchwytny człowiek z cienia, Gray Man właśnie.

Ponadto Netflix na 2022 rok przygotowuje ekranizację Gray Mana z Ryanem Goslingiem w roli Courta Gentry’ego. Film wyreżyserują bracia Joe i Anthony Russo, Joe napisze również scenariusz. W pozostałych rolach zobaczymy m.in.: Chrisa Evansa, Anę de Armas, Billy’ego Boba Thorntona. To najdroższa produkcja w historii Netfliksa – budżet wynosi 200 milionów dolarów!

Akcja filmu oparta jest na pierwszej powieści z serii. Court Gentry (Gosling), weteran CIA, zdradzony przez własną agencję, by uratować życie, musi się ukrywać. Zbiega ściga dawny kolega, agent Lloyd Hansen (Evans).

Jak zapewniają twórcy, spodziewajmy się więcej filmów o Gray Manie, planują bowiem serię ekranizacji, jak mówią skromnie: „o skali Jamesa Bonda”, i zapowiadają, że jasną gwiazdą tego nowego filmowego uniwersum będzie Ryan Gosling.

Gray Man trafił dziś do sprzedaży nakładem wydawnictwa Poradnia K. Książkę promuje m.in. Vincent V. Severski, popularny polski autor powieści sensacyjnych:

Polscy fani thrillerów sensacyjnych dostają do rąk pierwszą powieść z dziesięciotomowego cyklu „Gray Man” i tym samym dołączają do milionów fanów Courta Gentry’ego na całym świecie. Autor, Mark Greaney, był bliskim współpracownikiem wielkiego Toma Clancy'ego, jest jego prawdziwym spadkobiercą i kontynuatorem dzieła mistrza, w tym postaci Jacka Ryana. Ten genialny analityk CIA, obok Jamesa Bonda, Jasona Bourne’a czy George Smileya, stał się pomnikową postacią światowej literatury sensacyjnej. Court Gentry, stworzony przez Greaneya „płatny zabójca z zasadami” i bohater cyklu „Gray Man”, z pewnością dołączy do tej historycznej listy.

Oto pierwszy tom cyklu powieści sensacyjnych, napisany świetnym językiem, z barwnymi i dowcipnymi dialogami, wypełniony pełnokrwistymi postaciami, scenami pełnymi emocji i zwrotów akcji. Zgodnie z „bondowską” maksymą, że „świat to za mało”, wraz z Courtem Gentrym odbędziemy podróż po odległych zakątkach globu i wciągnie nas wir emocjonujących wydarzeń.

Netflix przygotowuje ekranizację „Gray Mana” z Ryanem Goslingiem w roli Courta Gentry’ego, więc już wkrótce każdy czytelnik będzie mógł skonfrontować swoje wyobrażenia książki Marka Greaneya z filmową realizacją.