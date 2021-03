Great Emu War - John Cleese i Rob Schneider stworzą film o wojnie emu z ludźmi. Został... oparty na prawdziwej historii

Źródło: Twitter/John Cleese

Legenda grupy Monty Pythona, John Cleese, oraz znany aktor komediowy, Rob Schneider łączą siły, aby nakręcić oparty na faktach film Great Emu War. Cleese był gościem programu stacji BBC, One Show. W nim wyjawił, że scenariusz do projektu jest już gotowy. Komik uznał, że historia, kiedy to ludzie zostają wezwani, aby zlikwidować emu, a to ptaki ostatecznie wygrywają w tym starciu, to bardzo zabawny pomysł na film.

Ponadto zdradził, w kogo w produkcji wcieli się Schneider. Otóż zagra on australijskiego majora, który "cały czas wrzeszczy".

Film został oparty na historii z lat 30. XX wieku. Wówczas w Australii Zachodniej pojawił się problem z nadmiarem populacji emu, które trafiły tam z poszukiwaniu pożywienia i wody. Z problemem nie mogli sobie poradzić miejscowi rolnicy. Na pomoc została wezwana australijska armia, która miała zająć się likwidacją nadmiaru tych zwierząt. Wiele emu zostało zabitych, jednak paradoksalnie ich populacja nadal się rozwijała, co doprowadziło do ostatecznego zwycięstwa tych ptaków nad ludźmi.