Borderlands - gwiazda Creed 2 dołącza do obsady filmu

fot. New Line Cinema

Serwis The Hollywood Reporter poinformował, że Florian Munteanu, rumuński bokser i aktor znany m.in. z roli Viktora Drago w filmie Creed 2, dołącza do obsady Borderlands, adaptacji popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek z elementami RPG. Negocjacje udziału aktora w tym projekcie mają być już na końcowym etapie.

Munteanu wcieli się w rolę znanego z gier Kriega. Przypominamy, że ten muskularny bohater był jedną z grywalnych (dostępnych w ramach płatnego DLC) postaci w Borderlands 2. Pojawił się także w w szalonym dodatku do trzeciej odsłony, który zatytułowany jest Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck.

2K Games

W obsadzie filmu Borderlands są także m.in. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis i Jack Black. Data premiery tej produkcji nie została jeszcze ujawniona.