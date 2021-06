Tak umrze Green Arrow. Przejmująca i symboliczna śmierć w wyjątkowym komiksie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku ukazał się komiks Green Arrow 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular, specjalny zbiór opowieści, mający uświetnić obchody 80. rocznicy wprowadzenia postaci Olivera Queena do uniwersum DC. W tej antologii znalazła się historia The Last Green Arrow Story ze scenariuszem Jeffa Lemire'a, która ujawnia przejmującą i niezwykle symboliczną śmierć tytułowego bohatera.

Mocno już sędziwy protagonista jest jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Koniec końców decyduje się on jednak powrócić na tę samą wyspę, na której przed laty przeszedł przemianę - chcąc zostać na niej samemu, odprawia swojego asystenta Rogersa, każąc mu na odchodne przekazać wyznanie miłosne dla Emiko. Podczas pobytu w dziczy Oliver ma nieustanne wrażenie, że ktoś lub coś na niego poluje. To właśnie dlatego decyduje się on na rozpalenie ogniska, by później skryć się w zaroślach i czekać na rzekomego zabójcę.

Jak się jednak okazuje, osobą, która "poluje" na Queena, jest młodsza wersja jego samego - lub przynajmniej ktoś, kto do złudzenia przypomina herosa z młodości. Starszy Oliver zaczyna płakać, przekazując przybyszowi świecący łuk, by ostatecznie zniknąć w coraz większych płomieniach. Niedoszły oprawca rusza natomiast w dalszą podróż.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także fragmenty innych historii z tego komiksu - wśród nich pokonującą Deathstroke'a Black Canary czy opowieść mającą upamiętnić zmarłego w zeszłym roku Denny'ego O'Neila, kluczowego autora dla budowania mitologii Green Arrowa):

Green Arrow 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular - plansze

Lemire tłumaczy, że inspiracją dla jego historii były wierzenia rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, zgodnie z którymi historia nieustannie się powtarza - z drugiej strony chciał on pokazać, że Green Arrow nigdy nie będzie w stanie uwolnić się od własnego losu.