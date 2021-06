Magneto zabije Scarlet Witch? Zaskakująca teoria; na okładce rozrywa też Iron Mana

Marvel

Dziś na amerykańskim rynku kończy się wydarzenie Hellfire Gala, jednak fani Marvela już teraz przygotowują się na kolejny event w świecie mutantów, The Trial of Magneto. Zgodnie z jego oficjalną zapowiedzią protagonista miałby zabić tajemniczą postać, za co następnie zostanie oskarżony. Serwis Screen Rant podzielił się teraz z czytelnikami zaskakującą teorią - potencjalną ofiarą jest Scarlet Witch.

We wchodzącym w skład Hellfire Gala zeszycie S.W.O.R.D. #6 Magneto ostatecznie pojednał się z Wandą Maximoff, witając ją również na Krakoi. W trakcie tego spotkania mutant wyznał, że choć bohaterka w rzeczywistości nie jest jego biologiczną córką (od 2014 roku w komiksach Scarlet Witch jest przedstawiana jako kolejna posiadaczka tego tytułu, która nie posiada genu X), zawsze będzie ją traktował jak swoje dziecko. Później dodał jednak: "Zrobię to, co muszę, by nadać sprawom właściwy bieg".

Wiemy już, że w nadchodzącym procesie Magneto będzie sądzony za zabójstwo człowieka. W tej chwili jedyną reprezentantką ludzkiej cywilizacji, która przebywa na Krakoi, jest właśnie Wanda. W dodatku śmierć tajemniczej ofiary skonfliktuje potężnego mutanta z Avengers; Maximoff ostatnimi czasy jest ważną postacią w świecie Mścicieli.

Screen Rant spekuluje, że Magneto zdecyduje się zabić bohaterkę, aby następnie dzięki mocom tzw. Piątki (mutantów przyczyniających się do zmartwychwstania przedstawicieli swojej rasy) zmienić jej DNA i ostatecznie obdarować ją genem X. Co ciekawe, taki obrót spraw z jednej strony łamałby trzecie prawo Krakoi ("Nie zabijaj ludzi"), ale jednocześnie wypełniałby pierwsze ("Czyń więcej mutantów").

W sieci pojawiła się także zapowiedź zeszytu The Trial of Magneto #2. Jego opis fabuły ujawnia, że herosi z całego uniwersum przybędą na Krakoę na pogrzeb, jednak koniec końców będą musieli stanąć do walki. W dodatku "z ciałem zmarłego/zmarłej coś jest nie tak". Na okładce Magneto rozrywa z kolei zbroję Iron Mana:

Proces Magneto - okładka 2. zeszytu

Pierwszy zeszyt The Trial of Magneto zadebiutuje w USA 18 sierpnia.