Green Lantern - udział Sinestro potwierdzony? Tak sugeruje opis postaci

Green Lantern to szykowany przez HBO Max serial oparty na komiksach DC, opowiadający o losach członków Korpusu Zielonych Latarni. W listopadzie w sieci pojawiła się informacja, że główną bohaterką projektu ma być podobno Bree Jarta, czarnoskóra Latarnia, będąca pół-człowiekiem, pół-kosmitą. Mówiono również, że w serialu pojawią się takie postacie jak: Alan Scott, Jessica Cruz, Guy Gardner, Simon Baz i Kilowog.

Portal Illuminerdi podaje, że wśród bohaterów serialu pojawi się także Sinestro. Spekulowano o tym już dużo wcześniej, ale brakowało chociażby opisu tej postaci, gdy pojawiały się informacje na temat pozostałych bohaterów produkcji. Sytuacja się zmieniła i mamy nieoficjalnie potwierdzone, że Sinestro odegra swoją rolę w historii rozgrywającej się na przestrzeni kilku dekad. Opis castingu wskazuje na postać "podobną do mnicha-wojownika" i poszukiwany jest aktor po czterdziestce bez znaczenia na pochodzenie etniczne. Będzie to "jedna z największych Zielonych Latarni", która pełni funkcję "strategicznego dowódcy". Będzie to postać regularnie pojawiająca się w produkcji i mamy tym samym wskazówkę, że zanim stanie się antagonistą, będzie pozytywną postacią współpracująca z tytułową ekipą.

Produkcja serialu ma rozpocząć się latem 2021 roku w Los Angeles. Ma on składać się z 10 odcinków, z których każdy będzie trwać ok. godzinę.