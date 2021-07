Green Lantern - kto zagra Sinestro w serialu? Aktor z Gry o tron i Outlandera negocjuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: DC

Nowa informacja o serialu Green Lantern pochodzi od portalu The Illuminerdi, którzy zazwyczaj są dobrze poinformowani i ich doniesienia się sprawdzają. Jednakże nadal jest to plotka, którą trzeba traktować z dystansem do oficjalnego jej potwierdzenia.

Dziennikarze twierdzą, że Tobias Menzies negocjuje rolę Thaala Sinestro, czyli najbardziej rozpoznawalnego złoczyńcy z komiksów o Zielonej Latarni. Postać była również w krytykowany kinowym Green Lantern, w którym grał go Mark Strong. Menzies to utalentowany i zbierający dobre oceny aktor z wielu znakomitych seriali. Pamiętamy go z roli czarnego charakteru w pierwszych sezonach Outlandera, a także oglądaliśmy go w Grze o tron, The Crown czy Rzymie.

Źródło: Materiały prasowe

Według ich informacji twórcy będą wierni komiksowi, więc Sinestro na początku będzie heroicznym dowódcą Korpusu Zielonych Latarni, zanim zejdzie na mroczną ścieżkę czyniącą z niego złoczyńcę.

W obsadzie są Finn Wittrock (jako Guy Gardner) oraz Jeremy Irvine jako Alan Scott. Obaj to znani z komiksów ludzie będący członkami Korpusu Zielonej Latarni.

Lee Toland Krieger (Superman i Lois) ma wyrezyserować pierwsze dwa odcinki Green Lantern. Prace na planie mają ruszyć niebawem.